Россия устанавливает на оккупированных территориях "зубы дракона", - британская разведка

Как отмечается в сводке, Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного южноукраинского города Мариуполя. Для этой цели на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".

"Зубы дракона" установлены между Мариуполем и селом Никольскоеи и от северного Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из России в Крым, ключевой логистической линии связи.

По данным британской разведки, "зубы дракона дополнительно направлены на подготовку оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

В Минобороны Британии отмечают, что Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации. 19 октября 2022 года владелец "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" - обороны в оккупированной Россией Луганской области.

"Эта деятельность предполагает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, что, вероятно, предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва", - говорится в сообщении.