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Россия устанавливает на оккупированных территориях "зубы дракона", - британская разведка

Фото: Россия строит оборонительные укрепления на оккупированных территориях (knoxblogs.com)
Автор: Александр Белоус

Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины. Это должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного южноукраинского города Мариуполя. Для этой цели на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".

"Зубы дракона" установлены между Мариуполем и селом Никольскоеи и от северного Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из России в Крым, ключевой логистической линии связи.

По данным британской разведки, "зубы дракона дополнительно направлены на подготовку оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

В Минобороны Британии отмечают, что Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации. 19 октября 2022 года владелец "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" - обороны в оккупированной Россией Луганской области.

"Эта деятельность предполагает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, что, вероятно, предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, Россия продолжает терять в войне с Украиной боевые самолеты и опытных пилотов. У нее нет возможности восстановить потенциал и достичь преимущества в воздухе.

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