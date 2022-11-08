Россия утром обстреляла ракетами Запорожский район: что известно

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С-300 по одному из сел Запорожского района", - рассказал он.

По его словам, один вражеский боеприпас взорвался возле дома, повредив дом и сооружения, другая ракета разорвалась в поле.

Обновлено 8.15. Как рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, российские террористы сегодня в 4:30 утра нанесли удары по Запорожской области. Под прицелом было село Лежино.

"Накрывали из ЗРС С-300. Также под обстрелами была Степненская ОТГ Запорожского района. Там от ракет пострадал частный сектор. А также фермерское хозяйство. Хорошо, что нет ни раненых, ни погибших", - добавил он.

Всего, по данным Тимошенко, за сутки было зафиксировано 74 обстрела, из которых 58 пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах.