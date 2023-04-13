Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага

"Следует отметить, что по имеющимся данным в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - рассказал Громов.

Что известно о ракетах Х-50

По данным российских источников, новая крылатая ракета Х-50 сможет поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров.

Она является дозвуковой, использующей систему наведения стратегической ракеты Х-101. В отличие от Х-101, Х-50 имеет меньший по размерам планер.

Эта ракета имеет длину шесть метров и массу около 1600 килограммов, ее крейсерская скорость полета - 700 километров в час (максимальная - 950). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня.

Добавим, по подсчетам украинской военной разведки, Россия не способна вести массированные ракетные атаки по Украине чаще двух раз в месяц.

Детальнее о том, сколько еще в России остается ракет и успевает ли враг пополнять запасы - читайте в материале РБК-Украина.

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