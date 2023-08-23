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Россия ночью уничтожила 13 тысяч тонн зерна, предназначенного Египту и Румынии

Среда 23 августа 2023 14:47
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Россия ночью уничтожила 13 тысяч тонн зерна, предназначенного Египту и Румынии Фото: Россия ночью уничтожила 13 тысяч тонн зерна, назначаемого Египту и Румынии (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночной атаки на порт Измаил Российская Федерация уничтожила 13 тысяч тонн зерна, предназначенного Египту и Румынии.

Об этом рассказал глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

По словам Кубракова, повреждения получили:

  • несколько частных зерновых терминалов;
  • несколько складов;
  • грузовая инфраструктура;
  • агропродукция, предназначенная для Египта и Румынии.

Только за эту ночь, как отмечает министр, экспортная мощность порта Измаил была снижена на 15%. До этого Россия атаковала порт Рени, уничтожив 35 тысяч тонн.

Сегодня произошла 8 атака на портовую инфраструктуру Украины после выхода России из "зернового соглашения". В месяц страна-террорист уничтожила 270 тысяч тонн зерна.

Фото: Россия ночью уничтожила 13 тысяч тонн зерна, назначаемого Египту и Румынии (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

"Мир должен понять, атаки на зерновую инфраструктуру - это атаки на страны Африки и Азии, которым уже не хватает еды. Это атаки на продовольственные мировые рынки, которые уже отреагировали повышением цены на пшеницу из-за нехватки украинской продовольствия после остановки Зерновой инициативы и атак по портам Дуная", - пишет Кубраков.

Ночная атака на Одесскую область

После выхода из "зерновой инициативы" Россия активно обстреливает украинские порты и зерновую инфраструктуру.

Этой ночью, 23 августа, террористы ударили беспилотниками по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области. Противовоздушная оборона "приземлила" 9 дронов типа Shahed-136/131, однако были и попадания.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

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