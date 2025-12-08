RU

Россия ночью запустила по Украине почти 150 дронов: сколько удалось сбить

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 131 дрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 8 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 149 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 7 декабря до утра 8 декабря противник атаковал 149-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Донецк и Чауда - ВОТ АР Крым. Около 90 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

 

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью российские захватчики в очередной раз ударили по Днепропетровской области дронами и артиллерией. В результате вражеских атак повреждены дома, есть погибший и раненые, среди них - двое детей.

Также Россия нанесла серии ударов ударными беспилотниками по жилой застройке Ахтырки в Сумской области.

Дроны попали в девятиэтажный жилой дом, в результате чего загорелись квартиры со второго по пятый этаж.

В Чернигове сегодня ночью беспилотник взорвался возле одного из домов, в результате чего были выбиты окна, возник пожар и пострадали люди.

