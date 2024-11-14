Россия ночью запустила 59 беспилотников: сколько сбила ПВО

Отмечается, что враг запускал беспилотники из районов российского Курска.

По состоянию на 08:30, как и упоминалось выше, подтверждено сбитие 21-го беспилотника в пределах:

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Киевской областей.

Еще 38 вражеских дронов были локально потеряны.

Обстрелы Украины

С момента начала полномасштабного вторжения регулярные обстрелы украинских населенных пунктов стали частью повседневной жизни. Атаки осуществляются различными видами вооружения: в частности, это ракеты, управляемые авиабомбы (УАБ) и беспилотники-камикадзе, наносящие ущерб как гражданским объектам, так и критической инфраструктуре.

Кроме того, в последние месяцы значительно возросло количество ночных нападений с применением дронов. Такая тактика создает дополнительную угрозу для мирного населения, усиливая риски их безопасности.

11 ноября, террорист осуществил пуски ракет с имитацией ударов. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), Россия готова к новой волне массированных обстрелов.