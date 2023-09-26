Россия ночью обстреляла Украину дронами-камикадзе. Сколько "шахедов" сбила ПВО

Так, в ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы. За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока вылетов самолетов, двадцать из них - на огневое поражение противника.

Обстрел Украины 26 сентября

Ночью в Украине звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось об угрозе атаки дронов-камикадзе. В части областей работала ПВО. Позже стало известно, что дроны-камикадзе, в частности, атаковали Одессу и Кривой Рог Днепропетровской области.