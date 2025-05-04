Россия ночью атаковала Украину более 150 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 4 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину с использованием 165 ударных беспилотников и имитаторов.

Атаку начали около 21:00 3 мая с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из оккупированного Приморска в Запорожской области.

К отражению атаки были привлечены силы авиации, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По официальной информации Воздушных сил, по состоянию на 9:00, было уничтожено 69 ударных беспилотников типа Shahed и других типов над восточными, северными, южными и центральными регионами страны.

Еще 80 беспилотников-имитаций были локально потеряны, не нанеся ущерба.

В результате атаки пострадали несколько регионов: Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Киевская области.