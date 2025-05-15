RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия ночью атаковала Украину более чем сотней дронов: как отработала ПВО

Фото: Россия ночью атаковала Украину более чем сотней дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 15 мая российские террористы запустили против Украины 110 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Дроны атаковали с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Брянск, Курска, Орел и Миллерово.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 62 беспилотников. Также 29 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за вражеского обстрела пострадали:

  • Сумская;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Киевская;
  • Ивано-Франковская области.

 

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, применяя широкий арсенал вооружения - от ракет различного типа до артиллерии и авиационных бомб. Под удары часто попадают гражданская инфраструктура, жилые кварталы, больницы и объекты энергетики.

Отдельную угрозу представляют ежедневные атаки дронов-камикадзе, которые враг в основном запускает ночью. Например, в ночь на 14 мая Украину атаковали баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударных БпЛА типа Shahed. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 80 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в Украине