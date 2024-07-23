Россия ночью атаковала "Шахедами" и ракетой, в Сумской области был "прилет"

Во время атаки россияне запустили

управляемую авиационную ракету Х-69 из воздушного пространства Курской области России;

8 "Шахедов" также с Курского направления.

К отражению нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

"Противовоздушной обороной сбито 7 вражеских ударных БпЛА Shahed. Вследствие активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели", - пишут Воздушные силы.

Тем временем Сумская областная военная администрация (ОВА) заявляет об ударе по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины. Сейчас на месте необходимые службы ликвидируют последствия атаки и проводят аварийно-восстановительные работы.

Обстрелы Украины

С начала текущего года враг усилил удары по территории Украины. Вследствие 8 массированных атак, которые россияне осуществили против объектов энергетики, страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

Между тем глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, во время обращения к союзникам, назвал пять приоритетных шагов для срочной поддержки энергетики Украины. Среди них, например, усиление противовоздушной обороны (ПВО).