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Россия ночью атаковала "Шахедами" и ракетой, в Сумской области был "прилет"

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 23 июля россияне запустили против Украины 8 ударных БпЛА типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-69. В Сумской области "прилет" по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Во время атаки россияне запустили 

  • управляемую авиационную ракету Х-69 из воздушного пространства Курской области России; 
  • 8 "Шахедов" также с Курского направления. 

К отражению нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

"Противовоздушной обороной сбито 7 вражеских ударных БпЛА Shahed. Вследствие активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели", - пишут Воздушные силы. 

Тем временем Сумская областная военная администрация (ОВА) заявляет об ударе по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины. Сейчас на месте необходимые службы ликвидируют последствия атаки и проводят аварийно-восстановительные работы.

Обстрелы Украины

С начала текущего года враг усилил удары по территории Украины. Вследствие 8 массированных атак, которые россияне осуществили против объектов энергетики, страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. 

Между тем глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, во время обращения к союзникам, назвал пять приоритетных шагов для срочной поддержки энергетики Украины. Среди них, например, усиление противовоздушной обороны (ПВО).  

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