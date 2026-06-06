Россия ночью атаковала Одесскую область дронами: повреждены отель и медцентр

Во время очередной ночной атаки РФ на Одесскую область были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также жилой сектор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Одесской ОГА Олега Кипера.
По данным спасателей, под ударом оказались объекты жилой и критической инфраструктуры.
В частности, в одном из районов была повреждена крыша трехэтажного отеля. По другому адресу разрушениям подверглись частный жилой дом и надворная постройка.
Кроме того, повреждения получила складское здание, где возник пожар. Загорелась кормовая добавка, однако спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что в результате атаки также были повреждены многоэтажный жилой дом, территория медицинского центра и объект критической инфраструктуры.
К счастью, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Сейчас на местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки. К ним привлекли более 30 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.
Экстренные и коммунальные службы продолжают обследование поврежденных объектов и восстановительные работы.
Днем ранее российские войска нанесли удар по логистическому объекту в Одесской области двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью.
В результате атаки ранения получили восемь дорожных работников, двое из них находились в тяжелом состоянии.