Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран". Подоляк назвал это знаком качества
Россия отнесла Венгрию к списку "недружественных стран". Сегодня этот список стал знаком качества.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Венгрия попала в список "недружественных стран" России
По словам посла России в Венгрии Евгения Станиславского, Будапешт был отнесен к списку из-за того, что он "подписался" под всеми санкциями ЕС.
"В какой-то степени Будапешту это удается (защищать свои интересы, – ред.), но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", - сказал Станиславов.
Знак качества
"Нахождение в списке "недружественных в РФ стран" - это знак качества. Это неприятие коррупции, пыток, мародерства, неконтролируемой агрессии и убийств невинных людей", - пишет Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, чем ближе Украина к победе, тем больше стран попадет в российский список "недружественных".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также недавно отреагировал на слова спикера российского диктатора Пескова относительно "длинных сроков" окончания войны.
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