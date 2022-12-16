Россия украла более 230 тысяч тонн металлопродукции, - СЕО "Метинвест"

"Мы подготовили к отправке более 230 тысяч тонн металлопродукции (в Мариуполе, - ред.), и ее украли россияне. Конечно, мы отслеживаем и документируем все эти случаи. Это часть нашего судебного дела против Российской Федерации после того, как мы подали иск". в Европейский суд по правам человека в связи с оккупацией и разрушением наших заводов и кражей продукции. Мы будем судиться с ними до последней копейки за ущерб, нанесенный ими компании", - заявил Рыженков.

По его словам, сейчас невозможно исключать вероятность того, что Европа покупает сталь, похищенную из Мариуполя, ведь россияне продают ее по поддельным документам.

"Мы не можем полностью исключить такую вероятность. Каждое стальное изделие имеет сертификат, где указано, откуда оно происходит, но люди могут иметь поддельные документы. Так что это (покупка ворованного металла, - ред.) возможно", - добавил он.

Рыженков подчеркнул: случаи воровства Россией различных украинских товаров были зафиксированы еще в 2014 году, во время оккупации Донбасса.

"Россия ворует промышленные товары из Украины не впервые. Это уже было в 2014, 2015 и 2016 годах. Они воровали с других наших заводов на Донбассе, например", - уточнил он.

Напомним, "Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожсталь" обратились к своим международным партнерам и компаниям-операторам морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения.

Такой грабеж есть нарушение Римского устава Международного уголовного суда, за что предусмотрен трибунал.