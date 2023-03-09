Россия еще раз продлила совместные учения с Беларусью

Россияне в очередной раз продлили срок учений в Беларуси. В этот раз до 20 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 11-12 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва. В частности:
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах в настоящее время выглядит так: начиная с 13 марта:
Общее количество продлений составило 46 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.
Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".
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