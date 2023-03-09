Россия еще раз продлила совместные учения с Беларусью

По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 11-12 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва. В частности:

"Осиповичский";

"Доманово";

"Лепельский";

"Обуз-Лесновский".

Фото: обучение РФ в Беларуси продолжено (t.me/Hajun_BY)

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах в настоящее время выглядит так: начиная с 13 марта:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 18.03;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.03;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 18:03;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 19.03;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 17.03;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 20.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 19.03;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 19.03.

Общее количество продлений составило 46 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".

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