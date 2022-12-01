Россия выводит свои истребители МиГ-31К из Беларуси, - мониторинговая группа

"Два МиГ-31К ВКС РФ с бортовыми номерами RF-92462 и RF-92339 улетают из Беларуси в РФ на аэродром "Саваслейка" (Нижегородская обл, РФ)", - сообщает мониторинговая группа.

Отмечается, что в Нижегородской области находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ.

Обновлено 15:25.

С аэродрома в Мачулищах взлетел третий истребитель МиГ-31К.

По данным "Беларускі Гаюн", все три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К, которые дислоцировались на аэродроме в Мачулищах с 16 октября, улетели в Россию.