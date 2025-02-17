Россия вывезла около 4000 украинских детей на обучение в Крым, - омбудсмен Украины

Россия продолжает вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий. Около 4000 детей направлены на обучение в школы Крыма, еще более 800 зачислены в детсады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что из открытых источников стало известно о вывозе около 4000 украинских детей с временно оккупированных территорий на обучение в школы ВОТ Крыма.
Кроме того, более 800 детей из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей были зачислены в детские сады в регионе.
"В реальности это не просто смена школы или садика - это стирание идентичности украинских детей, воплощенное в российских учебниках, воспитательных программах, идеологическом давлении", - отметил Дмитрий Лубинец.
Таким образом, оккупанты стремятся превратить детей в часть российской системы, фактически лишая их связи с украинской культурой и историей.
Дмитрий Лубинец подчеркивает, что международное гуманитарное право запрещает стране-агрессору депортировать и принудительно перемещать украинских детей. Однако Россия, пренебрегая этими нормами, действует по проверенному механизму, разработанному еще во время оккупации Крыма.
Он подчеркнул, что оккупанты используют уязвимое положение родителей и законных представителей детей, часто запугивают или обманом лишают родительских прав, заставляя родителей отправлять своих детей далеко от Украины.
"Призываю международных партнеров усилить давление на Россию, чтобы остановить это преступление и обеспечить возвращение украинских детей на Родину!", - отметил Дмитрий Лубинец.
Напомним, что за лето 2024 года российские оккупанты депортировали более 3 тысяч украинских детей из Херсонской области, заявляя, что они отправлены на "отдых". Однако, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, эти дети были вывезены на "перевоспитание" в Россию.
Вместо программ отдыха, 3310 детей были перемещены в различные лагеря в отдаленных регионах России, где проводились оздоровительные, культурно-просветительские и спортивные мероприятия.
Среди них - оборонно-спортивные сборы в Вологде и "Университетские смены" в Туле. Российские организаторы включают в программы экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования и другие мероприятия, способствующие насильственной ассимиляции и милитаризации украинских детей.
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