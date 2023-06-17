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Россия вывела в море два носителя "Калибров": сколько на них ракет

Фото: РФ вывела в Черное море 2 ракетоносителя (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия 17 июня вывела в Черное море два носителя ракет. Общий залп может составить около 16 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море пять кораблей. Среди них два ракетоносителя. Максимальный залп вражеских кораблей может составлять 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, в Азовском море РФ держит один корабль, а в Средиземном - восемь. Сере них один носитель ракет, залп которого 16 "Калибров"

Следует отметить, что утром в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы предупредили о ракетной опасности на востоке Украины, а также об угрозе ударов по баллистике в Николаевской и Кировоградской областях.

Россия оккупировала море

Стоит отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря для своих военных целей. Сейчас Азовское море полностью находится под контролем РФ. С восточного побережья оккупанты часто выпускают по Украине дроны-камикадзе.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. Однако враг продолжает использовать море для атак. В частности, с морских ракетоносителей оккупанты часто запускают крылатые ракеты.

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