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Россия не вывела в Черное море ни одного носителя ракет: Гуменюк объяснила причину

Фото: спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня не вывела в Черное море ракетоносители. Корабли находятся на базах из-за сильного шторма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Пять-шесть баллов для Черного моря - очень мощный шторм. Им пришлось завести ракетоносители в базу. Погода существенно вмешалась в планы врага", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находятся пять кораблей врага. Это суда снабжения и разведки. В то же время в Азовском море нет российских кораблей из-за шторма.

Гуменюк также отметила, что противник продолжает отслеживать нашу противовоздушную оборону. Именно поэтому в Украине вчера было несколько волн масштабных воздушных тревог.

"Вчерашние воздушные тревоги по всей территории Украины связаны с авиационным разведчиком. Враг, добавляя к самолету-разведчику МиГи, пытается выведать нашу противовоздушную оборону", - добавила спикер.

Напомним, Наталья Гуменюк ранее сообщала, что враг может готовиться к возможной ракетной атаке, поэтому ведет разведку беспилотниками.

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