Россия вывела в Черное море шесть кораблей: есть ли там ракетоносители

Отметим, что в Азовском море находятся два вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, в Средиземном море на боевом дежурстве находится до пяти вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.

Напомним, в ISW считают, что Россия увеличила количество ударов по Украине, чтобы попытаться снизить способность ВСУ вести контрследующие операции.

При этом недавно в Минобороны отметили, что над Киевом уже два месяца сбивают все вражеские ракеты и дроны.

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