Россия вывела в Черное море подлодку. Сколько на ней ракет

Как заявили в ведомстве, в акватории Черного моря несет вражескую подводную лодку с 4 ракетами типа "Калибр". При этом максимально на боевое дежурство РФ может вывести до 10 единиц техники.

Также в ведомстве заявили, что по состоянию на 23:00 воскресенья, 20 августа, пусков БпЛА типа Shahed-136 в южном направлении не фиксировалось. Враждебная авиация, ни стратегическая, ни тактическая, активности не проявляет.

Однако в ОК "Юг" отметили, что на сигнал воздушной тревоги следует реагировать оперативно.

Украинские морские дроны

Напомним, глава СБУ Василий Малюк недавно подтвердил, что Украина атаковала Крымский мост, а также российские корабли в Черном море морскими надводными дронами. Эти беспилотные аппараты – уникальная разработка СБУ и гражданских инженеров.

При этом Малыш подчеркнул, что производство морских дронов расположено в Украине, но заводы находятся под землей.

Детальнее о том, какими дронами Украина атакует РФ в Черном море - читайте в нашем материале.

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