RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия вывела в Черное море подлодку. Сколько на ней ракет

Фото: Россия вывела в Черное море подлодку (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вывела в Черное море на дежурство подводный ракетоноситель вечером 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Как заявили в ведомстве, в акватории Черного моря несет вражескую подводную лодку с 4 ракетами типа "Калибр". При этом максимально на боевое дежурство РФ может вывести до 10 единиц техники.

Также в ведомстве заявили, что по состоянию на 23:00 воскресенья, 20 августа, пусков БпЛА типа Shahed-136 в южном направлении не фиксировалось. Враждебная авиация, ни стратегическая, ни тактическая, активности не проявляет.

Однако в ОК "Юг" отметили, что на сигнал воздушной тревоги следует реагировать оперативно.

Украинские морские дроны

Напомним, глава СБУ Василий Малюк недавно подтвердил, что Украина атаковала Крымский мост, а также российские корабли в Черном море морскими надводными дронами. Эти беспилотные аппараты – уникальная разработка СБУ и гражданских инженеров.

При этом Малыш подчеркнул, что производство морских дронов расположено в Украине, но заводы находятся под землей.

Детальнее о том, какими дронами Украина атакует РФ в Черном море - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореВойна России против Украины