Россия вывела в Черное море носитель ракет: сколько там "Калибров"

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 4 корабля. Среди них один носитель ракет. Максимальный залп может составлять 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, в Азовском и Средиземном морях Россия держит по одному кораблю.

Россия оккупировала море

Стоит отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря для своих военных целей. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ. С восточного побережья оккупанты часто выпускают по Украине дроны-камикадзе.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой.

Однако в последние дни российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Вчера из порта Черноморск вышло второе гражданское судно с украинским зерном.

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