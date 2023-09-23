RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия вывела в Черное море носитель ракет: сколько там "Калибров"

Фото: Россия вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "Калибрами" (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вывела в Черное море ракетоноситель в субботу, 23 сентября. Общий залп может составлять до 8 "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 4 корабля. Среди них один носитель ракет. Максимальный залп может составлять 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, в Азовском и Средиземном морях Россия держит по одному кораблю.

Россия оккупировала море

Стоит отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря для своих военных целей. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ. С восточного побережья оккупанты часто выпускают по Украине дроны-камикадзе.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой.

Однако в последние дни российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Вчера из порта Черноморск вышло второе гражданское судно с украинским зерном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияракетиВойна в УкраинеВойна России против Украины