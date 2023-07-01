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Россия вывела в Черное море два подводных ракетоносителя. Сколько "Калибров" могут запустить

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Суббота 01 июля 2023 22:56
Россия вывела в Черное море два подводных ракетоносителя. Сколько "Калибров" могут запустить Фото: Россия вывела в Черное море два ракетоносителя (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российскими войсками на боевое дежурство в акваторию Черного моря было выведено два подводных ракетоносителя.

Как сообщает РБК-Украина, заявил в своем Telegram-канале полковник Оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров

В Черном море держится штормовая погода. Враг осуществил ротацию ракетоносителей – надводный заменен на 2 подводные. Суммарный залп "Калибров" остался на уровне 8", - написал он.

Кроме этого, Назаров предупредил, что "с учетом определенной паузы в действиях врага, внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено".

Как сообщалось, недавно Военно-морской флот России начал наносить камуфляж на свои корабли, чтобы защититься от атак украинских операторов дронов. В мае стало известно, что Состав Черноморского флота РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт". Каждый из них может нести 8 крылатых ракет "Калибр".

Напомним, что с начала вторжения Украина уничтожила 18 российских судов. Среди них большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".

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