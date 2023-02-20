Россия вывела в Черное море 7 кораблей, среди них ракетоноситель
Россия сегодня, 20 февраля, вывела в Черное море семь кораблей. На боевом дежурстве находятся один ракетоноситель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.
Россия вывела на боевое дежурство в Черное море семь кораблей. Среди них один носитель ракет, общий залп составляет четыре "Калибра".
В Средиземном море РФ продолжает держать 10 кораблей, из них пять ракетоносителей, общий залп - 72 ракеты. В Азовском море зафиксировали один вражеский корабль.
Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключает, что Россия на годовщину вторжения может атаковать Украину. Однако он отметил, что защитники готовы к любым действиям врага.
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