Россия выдвинула требования на переговорах с США о прекращении войны с Украиной, - Reuters

Российские и американские официальные лица обсуждали условия в ходе личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель, сообщили источники. Они охарактеризовали условия Кремля как широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО.

Более ранние условия включали отказ Киева от членства в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск в Украине и международное признание заявления Владимира Путина о принадлежности Крыма и четырех областей России. В последние годы Россия также потребовала от США и НАТО устранения так называемых "первопричин" войны, включая расширение НАТО на восток.

Президент США Дональд Трамп ждет ответа от Путина о том, согласится ли он на 30-дневное перемирие. Приверженность Путина потенциальному соглашению о прекращении огня все еще не определена, и детали еще не уточнены.

Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин, бывший офицер КГБ, воспользуется перемирием, чтобы активизировать попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

Зеленский назвал конструктивной встречу официальных лиц США и Украины, состоявшуюся на этой неделе в Саудовской Аравии, и заявил, что потенциальное 30-дневное прекращение огня с Россией может быть использовано для разработки более широкого мирного соглашения.

За последние два десятилетия Москва выдвигала множество подобных требований, некоторые из которых стали предметом официальных переговоров с США и Европой.

Москва обсуждала их с администрацией Байдена в ходе серии встреч в конце 2021 и начале 2022 года, когда десятки тысяч российских солдат находились на границе с Украиной, ожидая приказа о вторжении.

Они включали требования, которые ограничили бы военные операции США и НАТО от Восточной Европы до Центральной Азии.

По данным документов правительства США, изученных агентством Reuters и несколькими бывшими чиновниками США, администрация Байдена, отвергнув некоторые из условий, попыталась предотвратить вторжение, взаимодействуя с Россией по нескольким из них. Попытка провалилась, и 24 февраля 2022 года Россия напала.

В последние недели официальные лица США и России заявляли, что проект соглашения, обсуждаемый Вашингтоном, Киевом и Москвой в Стамбуле в 2022 году, может стать отправной точкой для мирных переговоров. Соглашение так и не было принято.

В ходе этих переговоров Россия потребовала от Украины отказаться от своих амбиций в НАТО и принять постоянный безъядерный статус. Она также потребовала наложить вето на действия стран, которые хотели бы оказать Украине помощь в случае войны.

Администрация Трампа не объяснила, как она подходит к переговорам с Москвой. Обе стороны ведут два отдельных разговора: один о перезагрузке отношений между США и Россией, а другой - о мирном соглашении по Украине.

Как отмечет Reuters, похоже, в администрации США нет единого мнения о том, как действовать дальше.

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который помогает вести переговоры с Москвой, в прошлом месяце охарактеризовал переговоры в Стамбуле как "убедительные и содержательные переговоры" и сказал, что они могут стать "ориентиром на пути к заключению мирного соглашения".

Однако главный спецпредставитель Трампа по Украине и России, отставной генерал Кит Келлог, заявил на прошлой неделе, что не рассматривает Стамбульское соглашение как отправную точку. "Я думаю, нам нужно разработать что-то совершенно новое", - сказал он.

Старые требования

Эксперты говорят, что требования России, вероятно, направлены не только на формирование окончательного соглашения с Украиной, но и на то, чтобы стать основой соглашений с ее западными сторонниками.

За последние два десятилетия Россия выдвигала аналогичные требования к США - требования, которые ограничили бы способность Запада наращивать военное присутствие в Европе и потенциально позволили бы Путину расширить свое влияние на континенте.

"Нет никаких признаков того, что русские готовы пойти на какие-либо уступки", - сказала Анджела Стент, старший научный сотрудник Института Брукингса, которая была ведущим аналитиком разведки США по России и Евразии. "Требования вообще не изменились. Я думаю, что они на самом деле не заинтересованы в мире или значимом прекращении огня".

По данным документов правительства США, с которыми ознакомилось агентство Reuters, в попытке предотвратить, по мнению представителей американской разведки, неминуемое российское вторжение высокопоставленные должностные лица администрации Байдена взаимодействовали с российскими коллегами по трем требованиям Кремля.

Согласно документам, они предусматривают запрет на проведение военных учений силами США и других стран НАТО на территориях новых членов альянса, а также запрет на размещение американских ракет средней дальности в Европе или в других местах в пределах досягаемости территории России.

Из документов следует, что русские также пытались воспрепятствовать проведению военных учений США и НАТО от Восточной Европы до Кавказа и Центральной Азии.

"Это те же самые требования России, которые предъявлялись с 1945 года", - сказал Кори Шаке, бывший сотрудник Пентагона, который руководит исследованиями внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства. "С учетом поведения администрации Трампа в последние недели европейцы не просто боятся, что мы их бросаем, они боятся, что мы присоединимся к врагу".