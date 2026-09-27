Россия выступила с циничным заявлением об ударах по дата-центрам Украины

Вражеское оборонное ведомство начало все чаще кичиться новыми преступлениями во время войны против Украины.

В этот раз МО РФ опубликовало изображение с ударным дроном и циничной подписью "Цифровой детокс". К фото также добавили отдельный комментарий - "В принудительном режиме!".

Таким образом в российском Минобороны фактически признали, что регулярно атакуют украинские дата-центры, чтобы оставить гражданское население без доступа к сети.

Минобороны РФ обнародовало новый циничный комментарий об атаках РФ на Украину (Фото: mod_russia)

Что важно понимать, серия атак на украинские дата-центры началась 23 сентября.

В результате ударов по нескольким таким объектам в разных районах Киева возникли перебои в работе провайдеров Utel и "Паутина", онлайн-систем сети магазинов "Книгарня Є" и файлообменного сервиса Fex.NET.

В результате одной из атак был уничтожен дата-центр, в котором размещались мощности хостинг-провайдера MiroHost. Согласно последним данным, пострадали около 5% клиентов.

В результате ударов по дата-центрам несколько украинских телеканалов были вынуждены временно приостановить вещание, в частности речь идет о "Новости Live", "Мы-Украина", "Армия TV".

Атаки также сказались на работе "Суспільного" - на сайте вещателя перестали работать видеоплееры.