Россия не выстоит против проукраинского альянса, если Китай изменит позицию, - Подоляк

"Если Китай займет действительно нейтральную позицию, как минимум, относительно войны (РФ против Украины - ред.), или откажется там, так или иначе, поддерживать неформально Россию, то РФ вообще нет. Она не сможет ничего делать. Потому что еще раз, один на один против...Ну, один, я имею в виду, это с альянсом Северная Корея - Иран - Россия против альянса проукраинского... Россия ничего не может противопоставить", - заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, единственное, что позволяет сегодня стране-террористу играть в политический процесс, это неформальная поддержка стран Глобального юга, в том числе и Китая. Поэтому китайский лидер Си Цзиньпин, во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным, смотрит на последнего как начальник, или хозяин.

Глава Кремля, как отметил Подоляк, осознает свое положение и боится, что, в свою очередь, очевидно для новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

"Поэтому и риторика Трампа, кстати, в отношении Путина, вы же видите, она опять же меняется, трансформируется. Не только в отношении войны, не только уже нет этого, что "мы там быстро все решим". Нет. Есть понимание, что это гораздо более глубокий конфликт", - пояснил советник главы ОП.