RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россия выслала британского дипломата обвинив его в шпионаже

Иллюстративное фото: британского дипломата выслали из России из-за подозрения в шпионаже (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация выслала британскому дипломату. Это произошло после того, как его обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Российское ФСБ заявило, что британский дипломат прибыл в Москву в августе взамен одного из шести дипломатов. Интересно, что эти дипломаты также были высланы из РФ якобы за шпионаж.

Россияне заявляют, что выявили признаки того, что неназванный дипломат якобы осуществлял "разведывательную и подрывную" деятельность, угрожавшую национальной безопасности РФ. Его также обвинили в "преднамеренном предоставлении ложной информации для получения дипломатических полномочий в России". Дипломату дали две недели на то, чтобы покинуть территорию РФ.

Следует отметить, что ранее в России было ограничено передвижение британских дипломатов в ответ на "враждебные действия" со стороны Британии. В прошлом году Россия заявила британскому посольству, что все дипломаты, за исключением посла, должны будут сообщать о своих поездках в радиусе 120 километров от Москвы, по меньшей мере, за пять дней до такой поездки.

Шпионы РФ в западных странах

Ранее мы писали о том, что в Румынии был задержан шпион, подозреваемый в передаче Москве секретных данных о военной помощи для Украины.

Также в Австрии был арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом по подозрению в шпионаже в пользу России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДипломатические отношения