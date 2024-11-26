Россия выслала британского дипломата обвинив его в шпионаже

Российская Федерация выслала британскому дипломату. Это произошло после того, как его обвинили в шпионаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Российское ФСБ заявило, что британский дипломат прибыл в Москву в августе взамен одного из шести дипломатов. Интересно, что эти дипломаты также были высланы из РФ якобы за шпионаж.
Россияне заявляют, что выявили признаки того, что неназванный дипломат якобы осуществлял "разведывательную и подрывную" деятельность, угрожавшую национальной безопасности РФ. Его также обвинили в "преднамеренном предоставлении ложной информации для получения дипломатических полномочий в России". Дипломату дали две недели на то, чтобы покинуть территорию РФ.
Следует отметить, что ранее в России было ограничено передвижение британских дипломатов в ответ на "враждебные действия" со стороны Британии. В прошлом году Россия заявила британскому посольству, что все дипломаты, за исключением посла, должны будут сообщать о своих поездках в радиусе 120 километров от Москвы, по меньшей мере, за пять дней до такой поездки.
Ранее мы писали о том, что в Румынии был задержан шпион, подозреваемый в передаче Москве секретных данных о военной помощи для Украины.
Также в Австрии был арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом по подозрению в шпионаже в пользу России.
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