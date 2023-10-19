RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия выпустила по Украине дроны и четыре типа ракет: сколько сбила ПВО

Фото: силы ПВО сбили четыре цели врага в ночь на 19 октября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с вечера 18 октября до утра 19 октября выпустила по Украине дроны-камикадзе и четыре типа ракет, в том числе баллистические. Силы ПВО сбили часть целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

С 20:00 18 октября до 5:00 19 октября оккупанты атаковали Украину, выпустив:

  • 5 баллистических ракет Искандер М;
  • зенитную управляемую ракету С-300;
  • управляемую авиационную ракету Х-59;
  • крылатую ракету (тип уточняется);
  • 9 ударных Shahed-136/131.

Под ударом врага были промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты. Атаковано Донецкую, Николаевскую, Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Силы противовоздушной обороны сбили четыре цели: три дрона Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Обстрелы Украины

Напомним, поздно вечером 18 октября оккупанты ударили "Шахедом" по городу Сумы. Атакован объект инфраструктуры.

Также после полуночи россияне ударили по Николаеву. В городе вспыхнул пожар, повреждены многоквартирные дома.

Кроме того, этой ночью взрывы слышали в Кривом Роге. Позже власти сообщили, что в регионе сбили вражескую ракету.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиатака дроновПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины