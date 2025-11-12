Россия выпустила более сотни дронов по Украине: есть десятки попаданий

В ночь на 12 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Враг запустил на этот раз более 120 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В общем враг выпустил 121 ударный дрон типов "Шахед", "Гербера" и других моделей. Дроны летели с направлений - Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированного Крыма - из районов Чауда и Гвардейское.

По данным Воздушных сил, около 70 из них составляли "Шахеды". К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

По состоянию на 09:00, по предварительной информации, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 90 вражеских дронов на севере, востоке, юге и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника в 19 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.