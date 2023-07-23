Россия выпустила по Одессе 19 ракет разных типов, половину сбили

Российские оккупанты в ночь на 23 июля выпустили по Украине 19 ракет разных типов, в том числе и баллистику. Силы ПВО сбили почти половину из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью враг выпустил по Одессе:
Силы противовоздушной обороны сбили девять вражеских целей: 4 морских "Калибра" и 5 крылатых ракет "Искандер-К".
Ночная атака на Одессу
Этой ночью российские захватчики снова атаковали Одессу. Оккупанты нанесли самый массированный удар с начала полномасштабной войны по историческому центру города.
Из-за вражеской атаки повреждены жилые дома, в том числе многоквартирные, памятники культуры. Кроме того, разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. В результате ночных обстрелов пострадали 19 человек, один человек погиб.
Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.