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КНДР выпустила две баллистические ракеты в Японское море

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Понедельник 27 марта 2023 05:37
КНДР выпустила две баллистические ракеты в Японское море Фото: КНДР выпустила две баллистические ракеты в Японское море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

КНДР совершила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря в рамках испытаний стратегического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Оба снаряда уже упали в Японское море. По предварительной информации, одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией.

Военные анализируют дальность и высоту полета. Власти Северной Кореи пока не комментировали информацию о запусках ракет.

Ранее мы сообщали, что глава КНДР Ким Чен Ын снова угрожал США и Южной Корее ядерным оружием. Он обвинил эти страны в расширении совместных военных учений с привлечением американских ядерных активов.

Напомним, КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья. Такие запуски были проведены во время совместных военных учений Южной Кореи и США.

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