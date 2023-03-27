КНДР выпустила две баллистические ракеты в Японское море

КНДР совершила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря в рамках испытаний стратегического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Военные анализируют дальность и высоту полета. Власти Северной Кореи пока не комментировали информацию о запусках ракет.

Оба снаряда уже упали в Японское море. По предварительной информации, одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией.

Ранее мы сообщали, что глава КНДР Ким Чен Ын снова угрожал США и Южной Корее ядерным оружием. Он обвинил эти страны в расширении совместных военных учений с привлечением американских ядерных активов.

Напомним, КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья. Такие запуски были проведены во время совместных военных учений Южной Кореи и США.

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