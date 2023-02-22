RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия не испытывала баллистические ракеты во время визита Байдена в Киев, - Bloomberg

Фото: Россия не испытывала баллистические ракеты во время визита Байдена в Киев (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия не производила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам официального представителя Минобороны США, Россия не проводила никакого испытания межконтинентальной баллистической ракеты, пока Байден был в Киеве.

Он отметил, что Россия предоставила заблаговременное уведомление США о планировании запуска ракеты в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях еще до того, как стало известно о визите Байдена в Киев.

Сообщается, что такое испытание является обычным и не стало неожиданностью, поэтому США не считали испытание угрозой для себя или своих союзников.

Напомним, ранее CNN сообщило, что 20 февраля РФ провела испытательный запуск ракеты "Сармат", но он оказался неудачным.

К тому же, вчера в своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Сегодня это решение одобрила Госдума.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРакетные испытания