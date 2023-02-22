Россия не испытывала баллистические ракеты во время визита Байдена в Киев, - Bloomberg

По словам официального представителя Минобороны США, Россия не проводила никакого испытания межконтинентальной баллистической ракеты, пока Байден был в Киеве.

Он отметил, что Россия предоставила заблаговременное уведомление США о планировании запуска ракеты в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях еще до того, как стало известно о визите Байдена в Киев.

Сообщается, что такое испытание является обычным и не стало неожиданностью, поэтому США не считали испытание угрозой для себя или своих союзников.

Напомним, ранее CNN сообщило, что 20 февраля РФ провела испытательный запуск ракеты "Сармат", но он оказался неудачным.

К тому же, вчера в своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Сегодня это решение одобрила Госдума.

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