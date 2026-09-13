Россия "вымирает", а дети не рождаются: СЗРУ раскрыла масштабы демографического кризиса

Одним из наиболее показательных свидетельств этого процесса является изменение возрастной структуры населения. Еще в конце 1980-х годов количество детей в возрасте до пяти лет и старше 65 лет в России было примерно одинаковым. В обеих группах насчитывалось около 14,5 млн человек.

За следующие десятилетия ситуация поменялась кардинально. Количество малышей сократилось более чем вдвое – до 6,5 млн. Зато численность людей старше 65 лет выросла до 23,7 млн.

Таким образом, разрыв между поколениями стал огромным.

Низкая рождаемость усугубляет кризис

Главной причиной такой ситуации СЗРУ называет хронически низкую рождаемость. Ее уровень остается значительно ниже показателя, необходимого для простого воспроизводства населения.

В России регулярно раздаются заявления провластных экспертов об "относительной молодости" населения по сравнению с Японией или странами ЕС. Однако реальная демографическая картина, как отмечает СЗРУ, свидетельствует о другом.

Страна постепенно теряет трудоспособное население. Одновременно увеличивается нагрузка на социальную систему, поскольку все большему числу людей старшего возраста требуются пенсионное обеспечение и социальные услуги.

Проблема не ограничивается только нынешней возрастной структурой. Сокращение количества детей означает, что в будущем у России будет все меньше потенциальных работников и родителей следующего поколения.

России грозит дефицит молодых специалистов

При нынешней тенденции уже в течение одного-двух десятилетий Россия может столкнуться с острым дефицитом молодых специалистов.

Причина проста: поколение, которое могло бы пополнять рынок труда, сегодня значительно меньше предыдущих. В то же время, количество людей старшего возраста продолжает увеличиваться.

Поэтому россияне не просто стареют - страна теряет возможность полноценно восстанавливать собственный человеческий ресурс. Чем меньше детей рождается сегодня, тем меньше молодых людей будет через 15-20 лет.

Россия опередила мировой демографический тренд

По оценке СЗРУ Россия фактически опередила глобальный демографический перелом почти на 30 лет. Пока старение населения становится общемировой проблемой, РФ уже длительное время находится в глубоком демографическом кризисе.

На фоне экономических и социальных проблем, это создает дополнительные риски для страны. Сокращение молодого поколения, низкая рождаемость и увеличение доли пожилых усиливают процесс депопуляции.

В результате Россия движется к ситуации, при которой поддерживать численность населения и необходимый для экономики человеческий ресурс будет становиться все сложнее.