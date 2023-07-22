Россия отключает систему автоматической идентификации на гражданских судах, - ВМС

Игнорируя Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, Российская Федерация начала отключать систему автоматической идентификации на гражданских судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил ВС Украины.

Как пишет ВМС, в настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находится 10 вражеских кораблей. В частности:

в Азовском море - 1 вражеский корабль.

в Средиземном море - 8 вражеских кораблей;

В течение суток, в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили 17 кораблей к Азовому морю, среди которых 3 двигались из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавляет ВМС.

Что такое автоматическая идентификационная система?

Система, которая служит в судоходстве для идентификации судов, в частности:

их габаритов;

курса;

других данных с использованием радиоволн диапазона очень высоких частот УКВ.

Также АИС обеспечивает автоматический обмен данными, которые важны во избежание столкновений между кораблями и идентификации судна береговыми системами наблюдения за движением.