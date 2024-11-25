Россия использует ИИ для кибератак на Британию: Лондон запускает программу для защиты
Россия и другие противники Великобритании пытаются использовать искусственный интеллект для усиления кибератак на инфраструктуру страны.
Об этом заявил министр кабинета министров Британии Пэт Макфадден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В рамках ответа на растущие угрозы канцлер герцогства Ланкастерского анонсирует создание исследовательской программы Laboratory for AI Security Research (LASR) в Лондоне. Новый центр будет заниматься мониторингом и анализом киберугроз, включая риски атак на ключевые объекты, такие как электросети.
"Искусственный интеллект может быть использован против нас", - подчеркнет Макфадден, добавив, что Великобритания уже находится в состоянии постоянной "кибервойны".
Он отметил, что за последний год Россия значительно усилила свои хакерские атаки как на Великобританию, так и на союзников по НАТО, оказывающих военную поддержку Украине.
С начала войны России против Украины зафиксированы кибератаки российских хакеров, направленные на правительства, аналитические центры и предприятия в 42 странах, которые поддерживают Украину.
Ранее сообщалось, что хакеры могут распространять опасные электронные письма под видом "бесплатной правовой помощи".
Госспецсвязи объяснило, как распознать, что ваш девайс взломали хакеры или на нем установлено вредоносное программное обеспечение.
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