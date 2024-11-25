Россия использует ИИ для кибератак на Британию: Лондон запускает программу для защиты

Россия и другие противники Великобритании пытаются использовать искусственный интеллект для усиления кибератак на инфраструктуру страны.

Об этом заявил министр кабинета министров Британии Пэт Макфадден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В рамках ответа на растущие угрозы канцлер герцогства Ланкастерского анонсирует создание исследовательской программы Laboratory for AI Security Research (LASR) в Лондоне. Новый центр будет заниматься мониторингом и анализом киберугроз, включая риски атак на ключевые объекты, такие как электросети.

"Искусственный интеллект может быть использован против нас", - подчеркнет Макфадден, добавив, что Великобритания уже находится в состоянии постоянной "кибервойны".

Он отметил, что за последний год Россия значительно усилила свои хакерские атаки как на Великобританию, так и на союзников по НАТО, оказывающих военную поддержку Украине.