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Російські хакери здійснили кібератаки проти 42 країн: хто постраждав найбільше

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Вашингтон, Четвер 23 червня 2022 05:36
Російські хакери здійснили кібератаки проти 42 країн: хто постраждав найбільше Російські хакери здійснили напад на 42 країни світу (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

З початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Microsoft.

"З початку війни атаки російських хакерів були успішні у 29% випадків", - заявив президент Microsoft Бред Сміт.

Майже дві третини цілей кібершпигунства стосувалися членів НАТО. Сполучені Штати були головною метою, на другому місці опинилася Польща, головний канал військової допомоги, що надходить в Україну. Також за останні місяці Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Туреччина випробували на собі численні напади російських хакерів.

Винятком є Естонія, де Microsoft з 24 лютого не виявила жодної російської кібератаки. У компанії вважають, що Естонія впровадила Хмарні обчислення, де зловмисників легше виявити.

У Microsoft також підкреслили, що кіберзахист України виявився сильнішим в цілому, ніж можливості Росії. Кіберзлочинці з РФ проявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya в 2017 році.

Україна також подала приклад в області захисту даних завдяки тому, що перейшла від локального зберігання своїх даних на серверах до поширення цих даних в хмарних сервісах, розміщених в центрах обробки даних по всій Європі.

Раніше в СБУ повідомили, що в ніч повномасштабного вторгнення РФ ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Зазначається, що було нейтралізовано понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління.

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