Россия использует религию как оружие, - глава УГКЦ

Российская Федерация пытается милитаризировать религию и использовать ее как оружие в войне против Украины. В частности, агрессоры для этих целей задействуют российскую православную церковь
Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав в интервью РБК-Украина.
По словам главы УГКЦ, в течение последних месяцев он объяснял главам европейских государств важность закона о запрете русской церкви в Украине. В конце концов есть пункты, которые были понятны и партнерам Киева. Первый касается того, что Россия милитаризирует религию и использует ее в качестве оружия против Украины.
"Здесь, возможно, первой под руку попала русская православная церковь, как очень ручная церковь к этому режиму. Но я думаю, что другие религиозные центры подпадают под ту же опасность контроля и манипуляций. Мы видели, как на российские позиции ездили мусульманские лидеры из России", - пояснил он и добавил, что вышеупомянутый закон был не о "запрете", а о "защите" религиозной среды Украины.
Комментируя отношение к закону Святослав ответил, что все церкви и религиозные организации Украины проголосовали за определенные принципы, на которых прорабатывался документ.
"Речь шла о том, что мы хотим строить партнерскую модель отношений. Второе, что не будет государственной церкви, а государство одинаково будет относиться ко всем церквям, и все будут иметь равные права. Третье - невмешательство государства в церковные дела, а церквей в государственные дела. Четвертое - ответственность всех религиозных сообществ перед вопросом государственной безопасности, и право государства здесь вмешиваться и решительно действовать", - рассказал глава УГКЦ.
По словам Святослава, закон не является безупречным, впрочем, сегодня остается наблюдать за тем, как он будет выполняться.
В октябре 2023 года украинский парламент принял в первом чтении законопроект №8371. Документ предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией (РФ). Весной 2024 года, в марте, парламентский комитет дал рекомендацию поддержать этот законопроект во время второго чтения.
В конце концов, 20 августа законопроект был окончательно принят. Через месяц, 23 сентября, он вступил в силу. Анализ того, какие изменения принес этот закон, можно прочитать в материале РБК-Украина "Вступил в силу закон о запрете РПЦ. Что теперь ждет Московский патриархат".
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