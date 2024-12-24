Россия использует религию как оружие, - глава УГКЦ

По словам главы УГКЦ, в течение последних месяцев он объяснял главам европейских государств важность закона о запрете русской церкви в Украине. В конце концов есть пункты, которые были понятны и партнерам Киева. Первый касается того, что Россия милитаризирует религию и использует ее в качестве оружия против Украины.

"Здесь, возможно, первой под руку попала русская православная церковь, как очень ручная церковь к этому режиму. Но я думаю, что другие религиозные центры подпадают под ту же опасность контроля и манипуляций. Мы видели, как на российские позиции ездили мусульманские лидеры из России", - пояснил он и добавил, что вышеупомянутый закон был не о "запрете", а о "защите" религиозной среды Украины.

Закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией

Комментируя отношение к закону Святослав ответил, что все церкви и религиозные организации Украины проголосовали за определенные принципы, на которых прорабатывался документ.

"Речь шла о том, что мы хотим строить партнерскую модель отношений. Второе, что не будет государственной церкви, а государство одинаково будет относиться ко всем церквям, и все будут иметь равные права. Третье - невмешательство государства в церковные дела, а церквей в государственные дела. Четвертое - ответственность всех религиозных сообществ перед вопросом государственной безопасности, и право государства здесь вмешиваться и решительно действовать", - рассказал глава УГКЦ.

По словам Святослава, закон не является безупречным, впрочем, сегодня остается наблюдать за тем, как он будет выполняться.