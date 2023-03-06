Россия использует для провоза оружия через Босфор торговые корабли, - эксперты

В частности, по данным наблюдателей, российский контейнеровоз "Sparta IV" привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. А затем - вывез военный груз с военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.

Судно шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ, и прошло пролив в темное время суток. А до входа в Босфор 1 марта 2023 года "Sparta IV" шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий".

Это уже не первый раз, когда российские контейнеровозы перевозят военные грузы. По данным экспертов, в августе 2022 года российские ракеты ПВО С-300 также были загружены на Тартусе в Сирии, и были доставлены в Новороссийск.

Напомним, ранее Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины.