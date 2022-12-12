Россия использует при обстреле украинские ракеты: Скибицкий объяснил, как так получилось

Как пояснил Скибицкий, разведчики после обстрелов начали обнаруживать дозвуковые крылатые ракеты Х-55, которые были изготовлены в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки. В то же время боеголовка была изъята, а балласт добавлен, чтобы замаскировать факт того, что она не несет полезной нагрузки.

Также разведчики выяснили, что вышеупомянутые ракеты были изготовлены на украинском оружейном заводе.

По словам Скибицкого, ракеты вероятнее всего, были частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.

Во время обстрела Россия использует украинские ракеты в качестве приманки, чтобы заставить Украину применить против них ПВО во время обстрела.

"Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на нее. Это как ложная цель", - отметил Скибицкий.

После срабатывания ПВО, российские бомбардировщики запускают более современные ракеты с разрушительными боеголовками.

Отмечается, что в рамках Будапештского меморандума, Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала - третьего по величине в мире на то время и передала России в обмен на гарантии безопасности.

"Все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 также были переданы. Сейчас с этих бомбардировщиков они применяют против нас ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы их передали США", - сказал Скибицкий.