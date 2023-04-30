RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия использует в новых ракетах иностранные компоненты, - Игнат

Фото: Россия использует в ракетах иностранные компоненты (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Малиновский

В остатках последних ракет, которыми Россия била по территории Украины, были найдены иностранные компоненты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что в ракетах маркировка, краска и металл – российские, тогда как все остальное – иностранные компоненты.

"Крылатая ракета - это фактически беспилотный самолет, который стоит миллионы долларов. Там десятки тысяч высокотехнологичных деталей. Россия их, безусловно, не может изготавливать, это факт. К сожалению, она их может доставать, пожалуй. Возможно, имеет определенный запас, но из-за нехватки. третьи страны, по контрабанде они, возможно, их и получают", - сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что именно по этой причине санкционное давление на РФ должно быть на всех уровнях.

Напомним, также Игнат говорил, что Россия продолжает выпускать ракеты, но темпы производства невысокие, ведь это высокотехнологичное оружие и для его изготовления нужно время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиВоздушные силы Украины