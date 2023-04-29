ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия продолжает производить ракеты, но медленными темпами, - Игнат

Новина українською →
Суббота 29 апреля 2023 20:25
Россия продолжает производить ракеты, но медленными темпами, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россия продолжает выпускать ракеты, но темпы производства невысокие, ведь это высокотехнологичное оружие и для его изготовления нужно время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы знаем, что немного ракет осталось у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время крайних ударов, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты, производились они и осенью, есть и зимние варианты запчастей", - сказал Игнат.

По его словам, Россия продолжает выпускать ракеты, но темпы производства невысокие, потому что "это высокотехнологичное оружие, и оно быстро не производится".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, сколько еще в России остается ракет, успевает ли агрессор пополнять "отстрелянное" и сможет ли украинская ПВО впоследствии отбивать все вражеские удары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Воздушные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием