Россия использует криптовалюту и бартер для торговли с Китаем, - Bloomberg

По данным агентства, по крайней мере, два крупнейших производителя металлов, оба из которых не находятся под санкциями, начали использовать стейблкоин Tether, курс которого привязан к доллару 1:1. В некоторых случаях расчеты проходят через Гонконг.

Как отмечает Bloomberg, тот факт, что крупные российские фирмы теперь обращаются к блокчейну через два года после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, подчеркивает долгосрочное влияние международных ограничений в ответ на войну на экономику.

Санкции работают

Российские компании, занимающиеся торговлей сырьевыми товарами, от металлов, таких как никель и сталь, до древесины, с самого начала войны сталкиваются с проблемами с получением платежей за свои товары и закупкой оборудования и сырья. Это верно, даже если они не подвергаются санкциям, хотя некоторые из них попали под многочисленные штрафы со стороны США, ЕС и их союзников.

По словам руководителей, альтернативой часто являются более медленные транзакции или, что еще хуже, риск заморозить счет в зарубежном банке. Некоторые несанкционированные компании открыли десятки счетов в разных странах только для того, чтобы их заморозили один за другим, сказал один из источников.

Даже в Китае, который не присоединился к международным санкциям и стал основным экспортным рынком для многих российских товаров, а также поставщиком товаров и оборудования, финансовые операции в этом году стали более трудными. Во многом это связано с угрозой Министерства финансов США вторичными санкциями в отношении кредиторов, содействующих уклонению от санкций, что привело к ужесточению мер по соблюдению требований.

Использование криптовалют для платежей не является чем-то необычным для стран, находящихся под санкциями. Транзакции с грузами из Венесуэлы, где находятся крупнейшие в мире доказанные запасы нефти, все чаще осуществляются с использованием Tether. Многие сделки, которые заключаются с большими скидками, заключаются через посредников, базирующихся в Дубае.

Между тем, некоторые сырьевые компании выбрали другой путь для расчетов по сделкам, который когда-то также считался экзотическим. Некоторые производители стали используют так называемые бартерные сделки, при которых товар обменивается на товары, поставляемые в Россию, полностью избегая трансграничных перевозок, говорят источники агентства.

Поддержка Китаем войны против Украины

Пекин оказывает поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Благодаря продажам российской нефти и газа, а также покупкам электроники, промышленного оборудования и автомобилей, торговля Москвы с Китаем в 2023 году достигла рекордных 240 млрд долларов, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года.

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России. Это привело к прекращению части платежей, а также к задержкам расчетов, поскольку попадание в черный список США означает фактическое закрытие китайского банка.