RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Россия использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для удара по энергетике, - ОП

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия использовала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" для подготовки к очередному ракетному удару по украинской энергетике.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.

Литвин отметил, что Венгрия не сообщала Украине о разговоре Орбана с Путиным и предложении о "рождественском перемирии".

"Прямо сейчас мы видим, что пиар-ход господина Орбана был просто использован Москвой для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре. Российские ракеты даже снова опасно приблизились к границам ЕС", - подчеркнул он.

Советник Зеленского отметил, что "сосредоточившись на ярких заголовках", премьер Венгрии в итоге помог Москве с ее новой атакой.

Он добавил, что Украина постоянно работает со всеми партнерами над координацией усилий по давлению на РФ, чтобы прийти к "миру с надежными гарантиями".

 

 

Заявление Орбана о "рождественском перемирии"

Напомним, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично ответил на критику со стороны Украины за звонок российскому диктатору Владимиру Путину. По словам главы венгерского правительства, он якобы предложил России и Украине "рождественское прекращение огня".

"В конце венгерского председательства в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы сделали предложение о рождественском прекращении огня и большом обмене пленными. Как печально, что президент Зеленский сегодня явно отказал и исключил это. Мы сделали что могли!", - написал Орбан в Facebook.

Однако, как отметил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, как и всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВиктор ОрбанОфис президентаВойна в Украине