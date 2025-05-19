Россия выдумала "освобождение" села Богатырь: что происходит на самом деле

Российское военное командование заявило о якобы "освобождении" села Богатырь в Донецкой области. Но населенный пункт контролируют украинские защитники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера тактической группы "Угледар" подполковника Алексея Бельского.
Бельский отметил, что в субботу, 17 мая, российское Министерство обороны похвасталось "захватом села Богатырь" Донецкой области.
Он рассказал, что битва за Богатырь началась 5 мая. Тогда россияне атаковали населенный пункт одновременно с 3-4 направлений. Для штурмов враги использовали бронетехнику, автомобили, багги и мотоциклы.
"Трижды штурмовые группы противника размещали российский флаг на окраинах села. Но украинские богатыри каждый раз вычищали Богатырь от оккупантов и трехцветной "тряпки", - уточнил Бельский.
После этого противник поменял тактику - штурмовиков отправляют по одному, преимущественно ночью, в специальных плащах, чтобы их было сложно заметить при помощи дронов с тепловизорами. Они двигаются по лесополосах с минимальным запасом еды и воды для того, чтобы зайти и закрепиться на окрестностях села.
"Поля и дороги неподалеку и улицы в самом населенном пункте усеяны телами подобных "одиноких приблуд". А населенный пункт Богатырь до сих пор остается под контролем военнослужащих 33 отдельной механизированной бригады тактической группы "Угледар", - подчеркнул спикер.
Напомним, ранее российские власти нафантазировали "освобождение" села Разлив в Донецкой области.
После такого сообщения Минобороны РФ штурмы села продолжались еще в течение двух недель.
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