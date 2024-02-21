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Россия выдумала ИПСО о "сыне Сырского". Генштаб предупредил о фейке

Фото: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

Россия распространяет видеопровокацию с якобы "сыном" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, российские пропагандисты распространяют видеопровокацию с так называемым "сыном Сырского".

"Этот ролик является частью масштабной вражеской ИПСО, направленной против командования ВСУ", - отметили в штабе.

В Генштабе ВСУ объяснили, что россияне пытаются воспользоваться тем, что у многих украинцев, в частности военных, есть родственники в России. Именно этим враг пытается дискредитировать украинцев. 

"Иван Сырский, который стал героем российских роликов, не является сыном Главнокомандующего ВСУ. Он сын бывшей жены Александра Сырского от ее другого брака. Ивана Александр Сырский не усыновлял, а с его матерью развелся еще в 2009 году", - пояснили в штабе.

Кроме этого, военные отметили, что бывшая жена Александра Сырского еще 14 лет назад уехала вместе с детьми и новым мужем в Австралию. Сейчас же с ее семьей генерал-полковник Сырский не поддерживает никаких отношений.

"Не поддавайтесь враждебной пропаганде и доверяйте только верифицированным источникам информации", - пояснили в Генштабе.

Назначение Сырского

Недавно президент Владимир Зеленский приступил к обновлению руководства ВСУ. Так, вместо Валерия Залужного на должность главкома был назначен Александр Сырский. А Генштаб вместо Сергея Шаптали возглавил Анатолий Баргилевич.

Позже глава государства назначил заместителей новых главкома и начальника Генштаба, а также провел кадровые перестановки среди командующих войск.

Перестановки в ВСУ пока не коснулись только двух командующих. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныАлександр Сырский