Россия отправляет в Иран захваченные в Украине "Джавелины" для копирования, - CNN

По данным источников издания, за последний год зафиксировано несколько случаев, когда российские силы захватили переносное оружие, включая противотанковые комплексы Javelin и зенитные Stinger, которые украинские силы время от времени были вынуждены оставлять на поле боя, сообщили источники CNN.

По словам источников, Россия затем доставляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать свою собственную версию оружия. При этом Россия считает, что продолжение поставок западного оружия Ирану будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России на Украине.

Официальные лица США не считают, что проблема является широко распространенной или систематической, и украинские военные с самого начала войны сообщают Пентагону о любых потерях американского оборудования. Тем не менее они признают, что проблему трудно отследить.

Неясно, удалось ли Ирану успешно провести реинжиниринг какого-либо американского оружия, захваченного в Украине, но Тегеран продемонстрировал большой опыт в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.

Ключевое оружие на вооружении Ирана, противотанковая управляемая ракета Toophan, была переработана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. В 2011 году иранцы также перехватили произведенный в США беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и реконструировали его, чтобы создать новый беспилотник, который проник в воздушное пространство Израиля в 2018 году, прежде чем был сбит.