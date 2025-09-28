"Россия отвечает жестокостью": как Европа реагирует на массированный обстрел Украины

Массированный российский обстрел Украины 28 сентября продолжался более 12 часов. Пока спасатели разбирают завалы, в Европе призывают к новым санкциям и усилению помощи Киеву.

Европейский Союз

Глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что масштабные комбинированные атаки уже стали привычными.

"Главными целями были Киев и Киевская область. Один из взрывов также повредил автомобили на парковке представительства ЕС. Все мои коллеги в безопасности и мы продолжаем работать. Киев стоит - и Европейский Союз стоит вместе с ним", - заявила Матернова

Она напомнила, что Россия сознательно бьет по гражданским, пытаясь их запугать.

"Это не удастся. Украина имеет право жить в мире и безопасности. ЕС и в дальнейшем будет поддерживать справедливую борьбу Украины, предоставлять гуманитарную помощь и способствовать восстановлению разрушенного", - добавила дипломат.

Эстония

Министр иностранных дел Эстонии Марнус Цакхна отметил циничность атаки, пока мир собирается на Генассамблее ООН, Россия 12 часов обстреливала Украину.

"Террористическое государство снова наносит удар. Достаточно колебаний. Ответ должен быть немедленным и безжалостным:усиление санкций, введение пошлин, разрыв отношений. Изоляция должна быть полной", - подчеркнул дипломат.

Норвегия

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал действия Москвы лицемерными.

"В залах Организации Объединенных Наций Россия говорит о мире, а на территории Украины ее незаконная война продолжается день и ночь", - возмутился Эйде.

Литва

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что слова Сергея Лаврова на Совбезе ООН были ложью, ведь одновременно Россия обстреливала Украину.

Он назвал атаку одной из крупнейших с 2022 года и сознательной эскалацией против гражданских. Будрис призвал Европу прекратить покупать российские энергоносители и предоставить Украине надежную ПВО.

Финляндия

Президент Финляндии Александер Стубб отметил, что ночной обстрел после недели Генассамблеи ООН разоблачил фальшивые нарративы Москвы.

"Пришло время одобрить новый пакет санкций ЕС и продолжать давление на военную машину России", - призвал Стубб.

Латвия

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также резко осудила обстрел гражданских.

"Единственный способ остановить Россию - это ослабить ее военный потенциал, одновременно поставляя Украине соответствующее оружие, чтобы она могла эффективнее поражать законные военные цели и защищать себя", - подчеркнула она.

Генсек НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава государства рассказал ему о "подлой атаке" РФ - дронах, ракетах и баллистических ударах. Отдельно стороны обсудили программу PURL, которая позволяет Украине покупать оружие для защиты мирных жителей.