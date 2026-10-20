Россия возобновляет экспорт дизеля двум ключевым покупателям после сделки с Трампом, - Reuters

Россия везет дизель Бразилии и Турции

Согласно данным Kpler и LSEG, по меньшей мере два танкера сигнализировали о рейсах в Турцию и Бразилию в последние дни, пишет издание.

Танкер Leruo после отправки из российского балтийского порта Приморск 16 октября сигнализирует о пункте назначения в Манаусе, Бразилия.

Это произошло после того, как танкер Dolunay 14 октября отправился из Приморска с дизельным грузом и направляется в Аланию, Турция.

Согласно данным Kpler, Турция получила около 34% российского дизельного топлива в этом году, что составляет 95000 баррелей в день.

До Бразилии досталось 24% российского дизеля - 66000 баррелей в день.

Россия экспортирует дизель

Россия была вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США. Однако сократила свой экспорт летом, прежде чем ввела запрет на поставки за границу. Это произошло из-за массированных атак Украины на ее НПЗ.

Турция и Бразилия - два крупнейших покупателя российского дизельного топлива с 2023 года. В это время западные санкции в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину "перекроили" линии экспорта нефти из России.