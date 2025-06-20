Россия возобновила атаки на энергетику Украины, - Галущенко

Министр сообщил, что сейчас энергосистема работает в стабильном режиме, что ощущают потребители.

"Но, безусловно, ситуация сложная. Прежде всего это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в прошлом году и в этом году. К сожалению, сейчас атаки возобновились, масштабные атаки были на прошлой неделе и ежедневные атаки на соответствующие оборудования в прифронтовых регионах", - сказал он.

Подготовка к отопительному сезону

В то же время Галущенко заявил, что Украина закупает газ для электроэнергии, имеет запасы угля. "Так же мы имеем на сегодня ресурсы и резервы ядерного топлива, чтобы спокойно пройти следующий отопительный сезон.

Министр рассказал, что ключевую нагрузку в отопительный сезон будет нести атомная генерация, которая в пиковые моменты генерировала до 60% всей электроэнергии. Плановые ремонты АЭС спланировали таким образом, чтобы в течение зимы все девять блоков, которые есть на подконтрольной территории Украины работали полным составом.

Галущенко напомнил, что тепловая генерация в значительной степени повреждена в результате российских атак в прошлом году. Но ремонтная кампания продолжается, и значительная часть из разрушенных 10 гВт восстановлена.

Гидроэнергетика также повреждена. "Но к началу отопительного сезона мы выйдем на плановую мощность", - сказал он.

Свет зимой

Галущенко отметил, что по состоянию на сегодня нет угрозы для отключений света зимой. "Понятно, что возобновление массированных ударов может повлиять на работу генерации и передачи, и распределения электроэнергии", - сообщил министр.

Он напомнил, в течение прошлого года было 33 удара по энергетике Украины, "это тысячи ракет, десятки тысяч дронов".