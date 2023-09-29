Россия выстраивает новую линию укреплений на пути к Бердянску , - разведка Эстонии

"За исключением резонансного удара по штабу в глубине Крыма, по сравнению с прошлой неделей новых событий в войне в Украине произошло относительно мало", - говорится в сообщении.

В разведке уточняют, что украинские подразделения продолжают действовать на тактическом уровне в Запорожской области на Ореховском направлении рядом с селом Работино.

"Украинцы расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окраинам сел Новопрокоповка и Вербовое. Основная тяжесть боев лежит на пехоте, поддержанные огнем артиллерии тактические группы как раз хорошо подходят для захвата укрепленных позиций. Минные поля все еще сковывают маневры техники", - добавили в сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии.

Россияне укрепляют оборону в Запорожской области

В разведке Эстонии добавили, что россияне предприняли несколько локальных контратак, но они не принесли ожидаемого результата.

Одновременно с этим российские войска укрепляют оборону Токмака и выстраивают новую линию укреплений на пути к Бердянску.

"В ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть, полностью перерезать сухопутный путь в Крым", - заявили в разведывательном органе.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают вести наступательные действия в Запорожской области. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Вчера спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что российские войска усиливают оборону в районе Токмака и на оккупированной части Запорожской области.

Также в Центре национального сопротивления сообщалось, что Россия начала увеличивать количество военных во временно оккупированном городе Токмак.